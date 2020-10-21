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Общество

Поддельную купюру изъяла полиция в одном из магазинов Пскова

В Пскове изъята банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Купюра обнаружилась в выручке одного из магазинов на улице Коммунальной. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не стоит пытаться сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

«Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02», - рекомендуют в полиции.

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