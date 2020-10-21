ФНПР: Введение четырехдневной рабочей недели зависит от ситуации в экономике

09:33, 21 октября 2020, ПАИ

Обсуждение возможности перехода России на четырехдневную рабочую неделю сейчас не ведется, воплощение этой идеи будет зависеть от экономической ситуации в стране, заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. Об этом пишет РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о том, ведется ли обсуждение темы перехода на четырехдневную рабочую неделю в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК). «Нет, оно не ведется сейчас, это обсуждение. Вот тогда, когда Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определенный толчок в обсуждении, определенный цикл обсуждений прошел в Минтруде, правда, еще при прежнем министре, и в РТК», — подчеркнул Соколов.

По его словам, общая позиция, сформированная в ходе обсуждений, заключалась в том, что «в перспективе надо двигаться в сторону снижения продолжительности рабочей недели».

«Это была сформулированная позиция общая, причем с разной степенью к этому отнеслись. Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении», — отметил он.

Скорее всего, уточнил Соколов, первоочередной шаг — это не четырехдневка, а сокращение продолжительности рабочей недели с сорока часов на меньшее количество. Он также добавил, что эта перспектива зависит от развития ситуации в экономике.

