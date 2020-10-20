В России сокращают расходы на молодежную политику
За два следующих года расходы на молодежную политику в России сократятся на 12% по сравнению с законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Это следует из внесенного правительством в Госдуму проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы, пишет РБК.
В 2021 году предполагается сокращение расходов на программу «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» на 8,5%, в 2022-м — на 15,7%. Эта программа является частью госпрограммы «Развитие образования», которая помимо молодежной политики подразумевает поддержку разных видов образования — дошкольного, профессионального и других.
Ранее бюджетная поддержка молодежной политики росла. Так, в 2019 году она составила 32,9 млрд руб., в 2020-м, согласно действующему закону, должна составить 45 млрд руб. Правительство предполагало потратить на эти цели 48,8 млрд руб. в 2021 году и 46,6 млрд руб. в 2020-м, но новый законопроект сокращает эти цифры до 44,6 млрд и 39,3 млрд руб. соответственно. В 2023 году на эти цели планируется направить 37,3 млрд руб.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что будут сокращены расходы на такие подпункты программы, как госпрограмма «Развитие культуры». Она предусматривает софинансирование расходов региональных бюджетов на модернизацию детских школ искусств. Также сократится поддержка федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».