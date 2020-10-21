Полиция Пскова через месяц сумела найти укравшего коньяк мужчину

11:41, 21 октября 2020, ПАИ

Полиция Пскова через месяц сумела найти укравшего коньяк мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

22 сентября около пяти часов утра неизвестный мужчина из кафе на улице Советской Армии похитил бутылку коньяка, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении этого противоправного деяния. Им оказался 27-летний безработный, ранее судимый пскович. Проводится расследование.