0
10:36
До 68 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
21:56
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
19:34
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
13:22
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
09:27
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
07:44
Два человека погибли в ДТП в Себежском районе
07:00
Пожарные ликвидировали возгорание бани в Пскове
Еще новости
Происшествия

За получение взятки осудят бывшего сотрудника колонии в Себежском районе

Бывший сотрудник колонии в Себежском районе будет осужден за получение взятки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Сотрудник исправительной колонии принес одному из осужденных телефон, получив за это более 60 тысяч рублей, которые были переведены на банковскую карту его знакомого. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УФСИН России по Псковской области.

Сотрудник колонии был уволен из уголовно-исполнительной системы. Подсудимый свою вину признал полностью, а также раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

До 68 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
21 октября 2020
До 68 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
20 октября 2020
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
20 октября 2020
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
20 октября 2020
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
20 октября 2020
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
Два человека погибли в ДТП в Себежском районе
20 октября 2020
Два человека погибли в ДТП в Себежском районе
Пожарные ликвидировали возгорание бани в Пскове
20 октября 2020
Пожарные ликвидировали возгорание бани в Пскове
Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Пскове
19 октября 2020
Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Пскове

Идет загрузка...