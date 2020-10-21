За получение взятки осудят бывшего сотрудника колонии в Себежском районе

12:12, 21 октября 2020, ПАИ

Бывший сотрудник колонии в Себежском районе будет осужден за получение взятки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Сотрудник исправительной колонии принес одному из осужденных телефон, получив за это более 60 тысяч рублей, которые были переведены на банковскую карту его знакомого. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УФСИН России по Псковской области.

Сотрудник колонии был уволен из уголовно-исполнительной системы. Подсудимый свою вину признал полностью, а также раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.