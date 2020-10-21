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Общество

Центральную городскую котельную модернизировали в Острове

В Острове завершилась модернизация центральной городской котельной № 1. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы по обновлению котельной проводились в рамках проекта по обеспечению муниципального образования современной коммунальной инфраструктурой. Данный проект реализуется при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

На обновление котельной потратили более 20 млн рублей, из них большую часть суммы внес Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В ходе работ на объекте установили новый газовый котел, который работает в режиме пусконаладки. Мощность нового водогрейного котла – 8 МВт. Мощность самой котельной увеличилась до 24,9 МВт.

«Благодаря модернизации котельной в Острове с начала отопительного сезона обеспечена бесперебойная подача тепла в жилые дома центральной части города, а также в ряд социальных объектов, в том числе в Островскую межрайонную больницу, школы, детские сады. Кроме того, новое оборудование позволит значительно сократить расход топлива», – отметил глава Островского района Дмитрий Быстров. Он также напомнил, что прежнее оборудование котельной, находящееся в эксплуатации с 1984 года, устарело и остро требовало замены. Котел имел значительные коррозионные повреждения, отчего часто нуждался в проведении ремонтных работ.

Работы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Острове будут продолжены. В 2021 году планируется произвести замену оборудования на котельной № 4. Стоимость работ составит около 16 млн рублей, большая часть которых также будет выделена из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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