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Самогонщица из Новоржевского района травила покупателей сивухой

Самогонщица из Новоржевского района травила покупателей сивухой. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Новоржевского района, уголовное дело по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), направлено в суд.

Обвиняемая продавала самогон, который не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при употреблении в пищу. В жидкости содержались сивушные масла, уксусные альдегиды и сложные эфиры, употребление которых опасно для жизни и здоровья человека.

Теперь обвиняемой грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей.

 

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