0
15:43
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
15:07
Собака погибла при пожаре в доме в Порховском районе
10:36
До 68 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
21:56
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
19:34
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
13:22
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
09:27
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
Еще новости
Происшествия

Житель Опочки отправится под суд за убийство приятеля

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 1 мая в Опочке обвиняемый поссорился со знакомым, который остановился у него на некоторое время. Используя кухонный нож в качестве аргумента, он ударил гостя в живот и пошел спать. В результате проникающего ножевого ранения брюшной полости потерпевший скончался на месте преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
21 октября 2020
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
Собака погибла при пожаре в доме в Порховском районе
21 октября 2020
Собака погибла при пожаре в доме в Порховском районе
До 68 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
21 октября 2020
До 68 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
20 октября 2020
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
20 октября 2020
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
20 октября 2020
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
20 октября 2020
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
Два человека погибли в ДТП в Себежском районе
20 октября 2020
Два человека погибли в ДТП в Себежском районе

Идет загрузка...