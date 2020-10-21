Житель Опочки отправится под суд за убийство приятеля

16:05, 21 октября 2020, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 1 мая в Опочке обвиняемый поссорился со знакомым, который остановился у него на некоторое время. Используя кухонный нож в качестве аргумента, он ударил гостя в живот и пошел спать. В результате проникающего ножевого ранения брюшной полости потерпевший скончался на месте преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.