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Общество

Для работающих с коронавирусом медиков Псковской области выделили более 74 млн рублей

Более 74 млн рублей выделили для работающих с коронавирусом медиков в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На выплаты медикам, непосредственно работающим в «красной зоне», из резервного фонда правительства России выделили 74,5 млн рублей. Из этого же источника область получила 144 млн 713 тысяч рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях пандемии.

В виде межбюджетных трансфертов область получила средства на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией, – в общей сложности на эти цели предназначено 92 млн 759 тысяч рублей. Плюсом к этой сумме в регион пришли средства на компенсацию неиспользованных отпусков медикам и социальным работникам – 17 млн 154 тысячи рублей.

В общей сложности финансовое наполнение областной госпрограммы «Развитие здравоохранения» возросло более чем на полмиллиарда рублей.

Таким образом, доходы областного бюджета на 2020 год после принятия изменений составят 45 млрд 34 млн 863 тысячи рублей, расходы – 48 млрд 234 млн 167 тысяч рублей. Напомним, в декабре 2020 года общие доходы на предстоящий период были приняты в размере 36 млрд 739 млн 649 тысяч рублей.

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