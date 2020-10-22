#Опросник ПАИ: Какую зарплату вы бы хотели получать?

11:01, 22 октября 2020, ПАИ

Сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы жить в комфорте и удобстве? Ответ у псковичей на этот вечный вопрос получил корреспондент Псковского агентства информации.

Выяснилось, что большинству псковичей для хорошей жизни нужно от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. «Для Пскова 30 тысяч было бы вполне достаточно», - выразила мнение многих жительница города.

Немного меньшее количество опрошенных высказались о том, что им хватило бы от 20 до 25 тысяч рублей в месяц. «25 тысяч мне хватит. Пять тысяч потрачу на коммунальные услуги, а на остаток куплю хотя бы себе трусы и еще что-нибудь. Нам бы с властью на один месяц поменяться зарплатами, я бы им свою отдала, а они мне свою, было бы лучше. Хотя бы раз в год поменять», - отмечает одна из респондентов.

Некоторым респондентам и 20 тысяч хвататет. «Я не работаю, 20 тысяч хватило бы, потому что я на пенсии», - делится пенсионерка, а 15-летний гитарист говорит: «В месяц хватит около 20 тысяч для Пскова, больше-то и не надо».

Лишь один пскович из опрошенных высказал мнение, что для счастья в Пскове нужно не менее 50 тысяч, а лучше больше: «Чтобы скромно пожить в Пскове, нужно 50 тысяч рублей. Если помогать детям или внукам, надо немного побольше. Я человек невысоких запросов, но думаю, 70-80 тысяч рублей достаточно было бы, чтобы чувствовать себя самодостаточным и чтобы окружающие чувствовали себя так же. Человек создан для того, чтобы помогать окружающим, родным, друзьям, близким».