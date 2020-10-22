0
12:52
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
12:30
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
12:29
Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове
11:54
Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники
11:30
Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области
11:26
Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма
11:14
В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
Еще новости
Общество

#Опросник ПАИ: Какую зарплату вы бы хотели получать?

Сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы  жить в комфорте и удобстве? Ответ у псковичей на этот вечный  вопрос получил корреспондент Псковского агентства информации.

Выяснилось, что большинству псковичей для хорошей жизни нужно от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. «Для Пскова 30 тысяч было бы вполне достаточно», - выразила мнение многих  жительница города.

Немного меньшее количество опрошенных высказались о том, что им хватило бы от  20 до 25 тысяч рублей в месяц. «25 тысяч мне хватит. Пять тысяч потрачу на коммунальные услуги, а на остаток куплю хотя бы себе трусы и еще что-нибудь. Нам бы  с властью на один месяц поменяться зарплатами, я бы им свою отдала, а они мне свою,  было бы лучше. Хотя бы раз в год поменять», - отмечает  одна из респондентов.

Некоторым  респондентам  и 20 тысяч хвататет.  «Я не работаю, 20 тысяч хватило бы, потому что я на пенсии», - делится пенсионерка, а 15-летний гитарист говорит: «В месяц хватит около 20 тысяч для Пскова, больше-то и не надо».

Лишь один пскович из опрошенных высказал мнение, что для счастья в Пскове нужно не менее 50 тысяч, а лучше  больше: «Чтобы скромно пожить в Пскове, нужно 50 тысяч рублей. Если помогать детям или внукам, надо немного побольше. Я человек невысоких запросов, но думаю, 70-80 тысяч рублей достаточно было бы, чтобы чувствовать себя самодостаточным и чтобы окружающие чувствовали себя так же. Человек создан для того, чтобы помогать окружающим, родным, друзьям, близким».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
22 октября 2020
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
22 октября 2020
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове
22 октября 2020
Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове
Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники
22 октября 2020
Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники
Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области
22 октября 2020
Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области
Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма
22 октября 2020
Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма
В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
22 октября 2020
В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
Роскачество проверило качество и эффективность стиральных порошков
22 октября 2020
Роскачество проверило качество и эффективность стиральных порошков

Идет загрузка...