Проекты и планы на будущее обсудили в Совете по молодежной политике при главе города Пскова

19:46, 21 октября 2020, ПАИ

Приоритетные проекты и планы на будущее обсудили в Совете по молодежной политике города Пскова при главе Пскова 21 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Елена Полонская, члены консультативно-совещательного органа, активисты и сторонники.

В формате открытого диалога участники обсудили уже реализуемые проекты и наметили планы на будущее. Так, в настоящее время совет реализует ряд проектов совместно УМВД России по Псковской области, в их числе профильная смена «Поверь в себя» и туристические походы с детьми, относящимися к группе риска.

Продолжается работа над проектом «Лица псковских храмов», в рамках реализации которого активисты подготавливают серию видеороликов о псковских храмах, вошедших в список Всемирного наследия UNESCO.

В числе приоритетных направлений члены совета отметили реализацию проектов в области повышения правосознания среди молодежи и школьников, а также инициативы в области экологии и формирования бережного отношения к окружающей среде.

В завершение встречи участники выразили надежду, что такого рода мероприятия, где в формате живого диалога можно обсуждать проблемные и перспективные вопросы, касающиеся молодежи города, станут регулярными.