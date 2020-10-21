Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные

21:34, 21 октября 2020, ПАИ

Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий, программ и режим работы объектов на 24 и 25 октября в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

24 октября в 14:00 в главном здании на улице Некрасова, 7 пройдет экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма, с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII веков, с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценными окладами икон, предметами церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII века, жалованные московскими государями за заслуги в знак милости. Стоимость посещения экскурсии 100 рублей плюс входная плата. Посетить экскурсию можно только по предварительной записи. Телефон для записи (8112) 66-33-11.

В тот же день в 15:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2 состоится экскурсия по выставке «Собор церковного искусства». Цели выставки – познакомить широкую публику с лучшими образцами современного церковного искусства и художественных ремесел Пскова и Псковской области, а также наметить направления взаимодействия Псковской митрополии с сообществом псковских творцов, объединенных незыблемым каноном и живой традицией православного церковного искусства. Стоимость посещения экскурсии: взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150 рублей. В стоимость входит входной билет плюс экскурсия (продолжительность – один час). Посетить экскурсию можно только по предварительной записи. Телефон для записи: (8112) 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.

Также 24 октября в 15:00 в Комсомольском переулке, 6 состоится экскурсия по трем экспозициям фондохранилища: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция». Стоимость посещения экскурсии – 450 рублей с человека. Посетить экскурсию можно только по предварительной записи. Группа от пяти человек. Телефон для записи (8112) 72-70-97.

Кроме того, на улице Олега Кошевого, 2 (Двор Постникова) пройдет интерактивная программа «В гости к профессору Мешкову». Программа в формате путешествия-диалога познакомит с богатым купеческим домом Постникова и его новыми обитателями. Стоимость: 600 рублей – группа до трех человек, 800 рублей – группа для пяти человек. Телефон для записи (8112) 29-22-60.

25 октября состоится экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен. На экскурсии можно познакомиться с северной частью Псковской крепости и ее оборонительными узлами, узнать об истории построения Варлаамовского угла и этапах реставрации. Стоимость: 250 рублей – взрослый билет, 150 рублей – льготный. В стоимость входят входной билет и экскурсия (продолжительность – один час). Посетить экскурсию можно только по предварительной записи. Телефон для записи (8112) 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.

В тот же день пройдет интерактивная программа «Покров, Покров, покрой землю снежком…». «Программа ориентирована на фольклорную составляющую праздника и посвящена народным традициям Псковского края. С Покрова всегда начинались выборы невест. Те, кто уже присмотрел себе невесту, играли свадьбу. Во многих местах начинались покровские ярмарки. Это было время постоянного веселья. В программе вы услышите народные песни, поучаствуете в хороводах, играх, отгадаете загадки», – отметили организаторы. Стоимость: для взрослых и школьников – 100 рублей, для дошкольников ­– 50 рублей. Участие в программе по предварительной записи: (8112) 29-22-60.

Режим работы объектов

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря: со вторника по воскресенье – с 11:00 до 18:00 (касса – до 17:30); выходной – понедельник и последний вторник месяца (санитарный день). Собор открыт при отсутствии осадков. Телефон: (8112) 56-73-02.

Власьевская башня (смотровая площадка): со среды по воскресенье – с 11:00 до 18:00; выходные – понедельник, вторник. Вход во Власьевскую башню с территории Довмонтова города. Башня работает до 15 ноября.

Территория Псковского кремля с 1 сентября по 30 апреля открыта для посещения в общем порядке ежедневно с 8:00 до 21:00.

Варлаамовская башня с 19 октября работает по заявкам. Запись по телефону (8112) 29-22-59.

Выставки во Дворе Постникова: «Собор церковного искусства» (2-й этаж), «Три века Двора Постниковых» (1-й этаж), «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» (1-й этаж), «По Пскову XIX века» – баннерная выставка И. Ф. Годовикова (цоколь). Ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00.