Выставка документов «Без срока давности» открылась в Дновском музее
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Фото: Районная газета «Дновец».
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Фото: Районная газета «Дновец».
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Фото: Районная газета «Дновец».
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Фото: Районная газета «Дновец».
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Фото: Районная газета «Дновец».
21 октября в Дновском музейно-выставочном центре открылась передвижная выставка «Без срока давности» Государственного архива Псковской области, сообщает районная газета «Дновец».
На выставке представлены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Посетители ознакомятся с документами, многие из которых представлены впервые. В них рассказывается о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, об условиях жизни в оккупации, принудительных работах и угоне мирного населения в Германию.
Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России в Год памяти и славы.
В конце открытия выставки директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин вручил родственникам ветеранов Великой Отечественной войны книгу памяти «Солдаты Победы».
Выставку можно посетить с 22 октября по 20 ноября, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв – с 12:00 до 13:00).