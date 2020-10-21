0
22:57
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
22:51
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
22:20
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
21:34
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
20:06
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:56
Отопление в квартиры дома № 21 на улице Гражданской в Пскове дадут не позже 23 октября
19:09
В компании «Экопром» сменился руководитель
Еще новости
Общество

Выставка документов «Без срока давности» открылась в Дновском музее

  • Открытие выставки документов «Без срока давности»
    Фото: Районная газета «Дновец».
  • Открытие выставки документов «Без срока давности»
    Фото: Районная газета «Дновец».
  • Открытие выставки документов «Без срока давности»
    Фото: Районная газета «Дновец».
  • Открытие выставки документов «Без срока давности»
    Фото: Районная газета «Дновец».
  • Открытие выставки документов «Без срока давности»
    Фото: Районная газета «Дновец».

21 октября в Дновском музейно-выставочном центре открылась передвижная выставка «Без срока давности» Государственного архива Псковской области, сообщает районная газета «Дновец».

На выставке представлены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Посетители ознакомятся с документами, многие из которых представлены впервые. В них рассказывается о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, об условиях жизни в оккупации, принудительных работах и угоне мирного населения в Германию.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России в Год памяти и славы.

В конце открытия выставки директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин вручил родственникам ветеранов Великой Отечественной войны книгу памяти «Солдаты Победы».
Выставку можно посетить с 22 октября по 20 ноября, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв – с 12:00 до 13:00).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
21 октября 2020
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
21 октября 2020
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
21 октября 2020
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
21 октября 2020
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 октября 2020
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Отопление в квартиры дома № 21 на улице Гражданской в Пскове дадут не позже 23 октября
21 октября 2020
Отопление в квартиры дома № 21 на улице Гражданской в Пскове дадут не позже 23 октября
В компании «Экопром» сменился руководитель
21 октября 2020
В компании «Экопром» сменился руководитель
Несовершеннолетнюю студентку не пустили в магазин за продуктами
21 октября 2020
Несовершеннолетнюю студентку не пустили в магазин за продуктами

Идет загрузка...