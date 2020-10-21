Выставка документов «Без срока давности» открылась в Дновском музее

23:20, 21 октября 2020, ПАИ



Фото: Районная газета «Дновец».



Фото: Районная газета «Дновец».



Фото: Районная газета «Дновец».



Фото: Районная газета «Дновец».



Фото: Районная газета «Дновец».









21 октября в Дновском музейно-выставочном центре открылась передвижная выставка «Без срока давности» Государственного архива Псковской области, сообщает районная газета «Дновец».

На выставке представлены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Посетители ознакомятся с документами, многие из которых представлены впервые. В них рассказывается о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, об условиях жизни в оккупации, принудительных работах и угоне мирного населения в Германию.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России в Год памяти и славы.

В конце открытия выставки директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин вручил родственникам ветеранов Великой Отечественной войны книгу памяти «Солдаты Победы».

Выставку можно посетить с 22 октября по 20 ноября, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв – с 12:00 до 13:00).