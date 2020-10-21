Шесть пачек масла и кофе украл пскович из магазина
Шесть пачек масла и кофе украл пскович из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего псковича, который похитил продукты на сумму более 2000 рублей.
Для дальнейшего разбирательства молодой человек передан сотрудникам полиции.