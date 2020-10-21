0
15:43
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
15:07
Собака погибла при пожаре в доме в Порховском районе
10:36
До 68 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
21:56
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
19:34
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
13:22
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
09:27
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
Еще новости
Происшествия

Шесть пачек масла и кофе украл пскович из магазина

Шесть пачек масла и кофе украл пскович из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего псковича, который похитил продукты на сумму более 2000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства молодой человек передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
21 октября 2020
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
Собака погибла при пожаре в доме в Порховском районе
21 октября 2020
Собака погибла при пожаре в доме в Порховском районе
До 68 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
21 октября 2020
До 68 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
20 октября 2020
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
20 октября 2020
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
20 октября 2020
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
20 октября 2020
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
Два человека погибли в ДТП в Себежском районе
20 октября 2020
Два человека погибли в ДТП в Себежском районе

Идет загрузка...