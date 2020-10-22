В Псковской области занято 60% коек для пациентов с коронавирусом

11:05, 22 октября 2020, ПАИ

С учетом развернутых мощностей областной инфекционной и Псковской городской больницы загрузка коечного фонда составляет более 60%, сообщил на совещании с медиками 22 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего для больных коронавирусом развернуто 930 коек. «Это значительная цифра для нашей системы здравоохранения», - констатировал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что очередная встреча с медработниками проходит на непростом эпидемиологическом фоне, и перед руководством региона и врачами снова встали те же вызовы, что были весной и летом.

«Сегодня мы с вами обсудим план мобилизации системы здравоохранения на новом этапе противодействия коронавирусу. Но, прежде чем мы перейдем к обсуждению повестки, прошу еще раз обратить внимание на дисциплину в медицинских организациях. За прошедшие сутки зафиксировано сразу два очага в системе здравоохранения: в Великолукской межрайонной больнице и Псковском областном онкодиспансере. Коллеги, это вопрос безопасности врачей и стабильной работы медицины в Псковской области. Регламенты проработаны еще полгода назад – и они должны неукоснительно соблюдаться», - подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что главный фактор, который требует оперативных и взвешенных решений, – это устойчивый рост числа заболевших. «С прошлого четверга ежесуточно добавляется порядка 80-90 новых случаев, и это оказывает очень серьезное давление как на коечный фонд, так и на ПЦР-лаборатории», - заметил Михаил Ведерников.