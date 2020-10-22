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В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
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Общество

В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина

Фото: УМВД России по Псковской области

В Псковском районе разыскивается пропавшая 30-летняя Наталья Цветкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В последний раз женщину видели на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. До настоящего времени о месте ее нахождения ничего не известно.

На вид женщине 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Имеются особые приметы: на левой руке многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые брюки в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у пропавшей были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

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