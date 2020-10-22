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Общество

71% псковичей с коронавирусом лечатся дома

71% псковичей (704 человека) с коронавирусом лечатся дома, сообщила на совещании 22 октября председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В больницы госпитализировано 288 пациентов с COVID-19. Все дышат самостоятельно, ИВЛ никому не требуется. 232 псковича лежат в медучреждениях с некоронавирусной пневмонией, с ОРВИ и прочими вирусными заболеваниями – 12 человек. Всего под динамическим наблюдением находится 2907 человек в режиме самоизоляции на дому.

 

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