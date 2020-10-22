Псковичи могут воспользоваться каталогом программ в рамках персональных цифровых сертификатов

11:19, 22 октября 2020, ПАИ

Жители Псковской области могут воспользоваться каталогом программ в рамках персональных цифровых сертификатов — первые 30 образовательных программ доступны для предварительного ознакомления. Это курсы, на которых будут обучаться получатели персональных цифровых сертификатов в 2020 году. Каталог будет регулярно пополняться новыми курсами по мере их проверки и согласования Университетом 2035 — оператором проекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Более половины утвержденных программ представлены для людей с начальным уровнем подготовки. Они смогут начать свой путь в программировании и веб-разработке, узнать больше о цифровых прототипах, искусственном интеллекте или больших данных, обучиться маркетингу в бизнесе и образовании или познакомиться с профессией event-продюсера в киберспорте.

Повышение квалификации на программах базового уровня станет доступно в таких областях, как кибербезопасность, цифровой маркетинг, 3D-моделирование, разработка приложений и игр в VR/AR, промышленный дизайн, облачные сервисы и др. Представлены в каталоге и отраслевые программы, например «Цифровизация молочной фермы» для специалистов АПК или «Технологии информационного моделирования BIM» для инженеров из сферы строительства.

Выбор образовательной программы будет доступен с 26 октября 2020 года по результатам проверки регистрационной формы участников. Обучение в этом году будет полностью дистанционным и пройдет с 1 по 25 ноября.

Всего в 2020 году по программе персональных цифровых сертификатов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» бесплатно обучатся 33 тыс. россиян из 48 регионов страны.

Жители Псковской области также могут получить персональный цифровой сертификат, чтобы бесплатно обучиться цифровым профессиям. На 20 октября зарегистрировано 175 заявок. Прием заявок на сайте цифровойсертификат.рф продолжается до 30 октября.

Получить сертификат могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике проекта.

С перечнем программ и образовательных организаций из каталога можно ознакомиться здесь.