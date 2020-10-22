Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области

11:30, 22 октября 2020, ПАИ

В Псковской области установили подозреваемых в совершении краж в нескольких районах региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Каверзы Невельского района злоумышленники вскрыли замки сарая и дома и похитили СВЧ-печь, настольную и газовую плиты, алюминиевый умывальник и другие вещи. Имущественный ущерб превысил 20 тысяч рублей. В совершении кражи подозреваются местная жительница и великолучанин, который в настоящее время разыскивается. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Усвяты на улице Велижской ночью 29 сентября взломали капот автомобиля «Газель» и похитили аккумулятор. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний неработающий житель Смоленской области. Ведется следствие.

Также полиция раскрыла кражи имущества граждан в Пскове и Дедовичах.