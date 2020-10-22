0
12:52
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
12:30
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
12:29
Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове
11:54
Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники
11:30
Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области
11:26
Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма
11:14
В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
Еще новости
Общество

Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области

Фото: pixabay

В Псковской области установили подозреваемых в совершении краж в нескольких  районах региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Каверзы Невельского района  злоумышленники вскрыли замки сарая и дома и похитили СВЧ-печь, настольную и газовую плиты, алюминиевый умывальник и другие вещи. Имущественный ущерб превысил 20 тысяч рублей. В совершении кражи подозреваются местная жительница и великолучанин, который в настоящее время разыскивается. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Усвяты на улице Велижской ночью 29 сентября взломали капот автомобиля «Газель» и похитили аккумулятор. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний неработающий житель Смоленской области. Ведется следствие.

Также полиция раскрыла кражи имущества граждан в Пскове и Дедовичах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
22 октября 2020
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
22 октября 2020
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове
22 октября 2020
Из-за дорожных работ изменится движение общественного транспорта в Пскове
Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники
22 октября 2020
Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники
Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области
22 октября 2020
Микроволновку, умывальник и аккумулятор похитили в Псковской области
Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма
22 октября 2020
Профессор из ПсковГУ стала лауреатом федерального конкурса на лучший урок письма
В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
22 октября 2020
В Псковском районе разыскивается 30-летняя женщина
Роскачество проверило качество и эффективность стиральных порошков
22 октября 2020
Роскачество проверило качество и эффективность стиральных порошков

Идет загрузка...