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Общество

Обоснованность тестов на COVID-19 проверят в Псковской области

Обоснованность тестов на COVID-19, которые заказывают медицинские учреждения Псковской области, будут проверять в ежедневном режиме, сообщила на совещании 22 октября инфекционист, главный врач псковского Центра СПИД Ираида Сивачева. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«К нам поступает огромное количество тестов, вы даже не представляете, насколько огромное, - сказала Сивачева. - Мы решили, что со следующей недели два наших эпидемиолога будут выезжать в каждую медорганизацию. Мы посмотрим те исследования, которые мы выполняли для медорганизации на предмет их обоснованности и нужности. Если документального обоснования не будет, обратимся в Фонд обязательного медицинского страхования. Наши эпидемиологи будут ездить каждый день. Прошу коллег не обижаться на это».

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