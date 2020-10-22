Более тысячи исследований на коронавирус делают в Псковской области в сутки

12:07, 22 октября 2020, ПАИ

В Псковской области в сутки делают более тысячи лабораторных исследований на COVID-19. Об этом заявил руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Николай Калинин в ходе совещания с медицинскими работниками 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Калинина, в сутки Центр гигиены и эпидемиологии проводит 540 исследований, с июня количество возросло практически в два раза. При этом Центр по профилактике и борьбе со СПИД — 460.

«Если сложить эти цифры, то [выходит] более тысячи. Это хорошая цифра, она позволяет нам выходить на уровень более 150 исследований на 100 тысяч населения», - сказал Калинин.

Кроме того, он подчеркнул, что в Центре гигиены и эпидемиологии Псковской области нет задержек в очереди по тестам.