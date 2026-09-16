Размытую дорогу восстанавливают в Гдовском районе

14:44, 16 сентября 2026, ПАИ

Размытую дорогу восстанавливают у деревни Безьва в Гдовском районе, сообщила глава округа Вера Алексеева в своём канале на платформе MAX.

«В настоящее время трубу через ручей почистили, водосток восстановили, завтра подрядчик будет проводить работы по восстановлению дорожного полотна», – рассказала она.

Напомним, из-за размыва дороги несколько населённых пунктов оказались заблокированы.