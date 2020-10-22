В Псковской области пациентов без симптомов будут выписывать, не дожидаясь анализов на COVID-19

12:07, 22 октября 2020, ПАИ

В Псковской области пациентов без симптомов будут выписывать из больниц, не дожидаясь анализов на COVID-19. Эту инициативу главного санитарного врача РФ Анны Поповой на совещании 22 октября озвучил главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Она предлагает в целях сокращения коек, занятых больными коронавирусом, не дожидаться даже первого отрицательного анализа. Если человек не имеет клинических проявлений заболевания, если он здоров, его можно выписывать на долечивание в амбулаторных условиях. Это позволит резко освободить койки в стационарах и уменьшить нагрузки на лаборатории», - отметил Нестерук.

Губернатор Михаил Ведерников предложил дождаться официального распоряжения на этот счет. «Предложение дельное, но его нужно внимательно изучить и адаптировать к нашей обстановке», - подытожил глава региона.