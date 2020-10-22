Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг

12:30, 22 октября 2020, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области совместно с газетой «Аргументы и факты – Псков» организовали пресс-конференцию на тему «Совершенствование процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав», где эксперты рассказали о деятельности организации, совершенствовании процедуры кадастрового учета и регистрации прав.

Руководитель управления Олеся Ребеко остановилась на законопроекте о внесении изменений в закон о регистрации и в ряд законодательных актов. Законопроект упростит проведение учетно-регистрационных действий, конкретизирует механизмы получения государственных услуг в сфере обращения с недвижимостью. По ее словам, главное в нем - цифровизация услуг Росреестра, развитие и возможности электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», сокращение сроков проведения регистрации договоров долевого участия, запрет на перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости и расширение перечня заявителей, обращающихся за получением услуг.

«Законопроект предусматривает подачу заявления без электронной цифровой подписи в случаях уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, а также нормы, обеспечивающей взаимодействие с Росреестром посредством порталов государственных и муниципальных услуг субъектов РФ, что позволит в полной мере использовать «цифровой» потенциал регионов», - пояснила Олеся Ребеко и добавила, что управление Росреестра проводит мероприятия, нацеленные на популяризацию электронных сервисов.

Она также объяснила, что псковичи смогут зарегистрировать свои права на гаражи, не поставленные на учет. «Самое большое, что мы ждем от этого законопроекта, – решение вопроса собственников гаражных помещений, - отметил директор ООО «Профкадастр» Александр Тихомиров. – Будем надеяться, что с введением этой нормы проблема сотен жителей Псковской области будет решена».

Изменения в законопроекте решат вопрос частей жилых домов, которые будут рассматриваться с позиции блокированной застройки, при условии их соответствия признакам блокированной застройки.

Электронный сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» будет использоваться также для информирования о проведенном кадастровом учете регистрации прав по подготовленному им техническому межевому плану; о принятых решениях, приостановлении или отказе с рекомендациями; о выявленных ошибках в технических межевых планах.

Законопроект предусматривает запрет на перепродажу сведений Единого государственного реестра недвижимости, включая сайты-двойники. По словам заместителя руководителя управления Росреестра Елены Шефовой, это позволит защитить граждан от недостоверных сведений.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов отметил, что Росреестр - организация с большим опытом работы, взаимодействующая со всеми участниками рынка недвижимости. Благодаря новому законопроекту она сможет решить существующие проблемы.