Незаконный въезд иностранцев в Псковскую область организовал злоумышленник

12:47, 22 октября 2020, ПАИ

В Невельском районе за организацию незаконной миграции иностранцев осужден выходец одной из стран СНГ, сообщили Псковскому агентству информации в Погрануправлении Псковской области.

В июле в районе населенного пункта Альшуты Усвятского района пограничники задержали группу иностранных граждан. Среди задержанных находился молодой человек, который организовал незаконный въезд на территорию России четверым иностранным гражданам. Предприимчивый молодой человек встретил иностранцев в аэропорту Минска и за деньги согласился организовать их доставку в Россию в обход установленных пунктов пропуска по лесной дороге.

Решением Невельского районного суда правонарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.