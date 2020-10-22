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Общество

2020 год был непростым для псковских спортсменов – Елена Чернышова

Фото Андрея Степанова

Для псковских спортсменов 2020 год был непростым. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 22 октября.

«Год был непростым, с марта был приостановлен любой тренировочный процесс. Спортивные школы несколько месяцев просто не работали. Это сказывалось на спортивной подготовке», –  отметила Елена Чернышова. Она также добавила, что сократилось количество проводимых спортивных мероприятий.

Спикер рассказала, что сейчас разрешено проводить мероприятия среди спортсменов в количестве не более 30 человек. В это количество в том числе включены тренеры и судейская бригада, что приводит к некоторым сложностям, уточнила она.

«Мы не всегда даже можем получить согласие Роспотребнадзора, и, соответственно, часть мероприятий мы на сегодняшний день провести просто не можем», – отметила Елена Чернышова.

Кроме того, были приостановлены все мероприятия календарного плана, в связи с чем появились трудности в формировании сборной команды области.

«Практически по каждому соревнованию мы работаем с всероссийскими федерациями, решаем вопрос допуска детей, спортсменов на соревнования, – отметила спикер. – Это вызывает определенную нервозность в спортивной среде. Это наши реалии, мы с ними сейчас должны работать».

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