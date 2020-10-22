Марина Гаращенко: В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом

13:03, 22 октября 2020, ПАИ

В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 22 октября.

«Сегодня во всей России, в том числе в Псковской области, рост заболеваемости коронавирусной инфекции», - отметила Гаращенко, добавив, что необходимо пересмотреть, как работала система здравоохранения в регионе до пандемии.

По словам Гаращенко, пандемическая ситуация поражает нас всех.

«Мы очень ждали ввода в эксплуатацию инфекционной больницы, чтобы разгрузить коечный фонд. Сегодня в больницу эту направляются пациенты с тяжелой формой вируса», - добавила председатель комитета.