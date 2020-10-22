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Общество

Марина Гаращенко: В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом

В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 22 октября.

«Сегодня во всей России, в том числе в Псковской области, рост заболеваемости коронавирусной инфекции», - отметила Гаращенко, добавив, что необходимо пересмотреть, как работала система здравоохранения в регионе до пандемии.

По словам Гаращенко, пандемическая ситуация поражает нас всех.

«Мы очень ждали ввода в эксплуатацию инфекционной больницы, чтобы разгрузить коечный фонд. Сегодня в больницу эту направляются пациенты с тяжелой формой вируса», - добавила председатель комитета.

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Марина Гаращенко: В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко Более тысячи исследований на коронавирус делают в Псковской области в сутки 193 пациента с коронавирусом находятся под наблюдением медиков Псковской поликлиники Носить маски и соблюдать дистанцию призывает главный врач Псковской поликлиники Около 3 тысяч пациентов находятся под наблюдением по коронавирусу в Псковской области Пациентов на ИВЛ в Псковской области нет – Марина Гаращенко 114 детей лечатся от коронавируса в Псковской области Псковичи ежедневно жалуются губернатору на задержку с тестами на коронавирус Ведерников: Здравоохранение не может целый год заниматься только коронавирусом
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