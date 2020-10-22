Псковские бегуны лучше других спортсменов приспособились к онлайн-формату на фоне COVID-19

16:49, 22 октября 2020, ПАИ

На фоне коронавируса псковские бегуны и ориентировщики лучше других спортсменов приспособились к онлайн-формату. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 22 октября.

«Когда была снята часть ограничений, мы могли бегать по улице и устраивали онлайн-марафоны, – рассказала Елена Чернышова. – При этом результат спортсменов записывался в общий зачет команды».

По словам Елены Чернышовой, то же самое делали ориентировщики.

Также Елена Чернышова отметила, что в настоящий момент в Псковской области развиваются 70 видов спорта. При этом с каждым годом число новых видов спорта увеличивается.