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Общество

70 видов спорта развиваются в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

В Псковской области развиваются 70 видов спорта. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-livе 22 октября.

«На сегодняшний день в Псковской области развиваются 70 видов спорта», – рассказала Елена Чернышова, отметив, что с каждым годом число новых видов спорта увеличивается.

По словам спикера, ежегодно в области развивается по два-три новых вида спорта. «У нас появляются новые направления тхэквондо, – отметила Елена Чернышова. – Появился новый вид спорта – эстетическая гимнастика, раньше его у нас не было».

Часть видов спорта в регионе стали как бы подвидами спорта, уточнила она.

«У нас много интересных направлений, можно найти любому человеку по душе занятие», – добавила Елена Чернышова.

В начале года губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил соглашение с руководством регби-клуба «ЦСКА» о развитии регби в регионе. В Псковской области уже разработана дорожная карта по запуску школьного регби в регионе.

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