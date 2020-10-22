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Культура

Заключительный концерт сезона состоится в печорской кирхе 24 октября

24 октября в 16:00 в печорской кирхе Святого Петра (улица Гагарина, 12а) состоится заключительный в этом сезоне концерт органной и ансамблевой музыки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.

Перед слушателями выступит флейтистка из Москвы Екатерина Дрязжина, органисты Дина Ихина и Денис Маханьков. В программе: И. С. Бах Токката и фуга ре минор, Ф. Борн Блестящая фантазия на темы из оперы Бизе «Кармен» для флейты и органа, Л. Вьерн «На Рейне».

Участников концерта просят соблюдать меры безопасности и предосторожности, не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

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