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Общество

Псковичка поделилась ощущениями после прививки от коронавируса

Псковичка, заместитель главного врача Псковской городской поликлиники по клинико-экспертной работе, врач-терапевт Ирина Егорова поделилась ощущениями после прививки от коронавируса, которую ей сделали сегодня, 22 октября. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Прививка новая, но заболевание очень серьезное, поэтому я посчитала нужным сделать себе эту прививку, чтобы обезопасить и себя, и детей, и внуков», - отметила Ирина Егорова. «После прививки ощущение хорошее. Всё хорошо», - добавила Ирина Егорова.

Она также заявила, что, по ее мнению, риск заразиться коронавирусом от пациентов очень невелик. «Мы используем все средства защиты, а вот заразиться в общественных местах, где люди не используют масок, можно», - подытожила Ирина Егорова.

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