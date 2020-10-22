Асфальт обновили во дворе на проспекте Гагарина в Великих Луках

17:19, 22 октября 2020, ПАИ

Во дворе на проспекте Гагарина, 13/17 в Великих Луках появился новый асфальт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ремонт был осуществлен в рамках городской программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Великие Луки» и партийного проекта «Городская среда».

В приемке отремонтированной дворовой территории приняли участие депутат городской думы Александр Орлов, общественный советник главы города Николай Зуб и представители предприятия «Радист».

На территории дворовой территории заасфальтировали подход к мусорной площадке и место для разворота автотранспорта, обновили асфальтовое покрытие на территории арки, которая соединяет дома №11 и 13/17.

В перспективе планируется расширить парковку для автомобилей и благоустроить детскую площадку. Кроме того, планируется обсуждение с жителями дома вопроса о переносе контейнерной площадки и сносе гаражей.