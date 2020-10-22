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Общество

Комплексную дезинфекцию провели на вокзале в Великих Луках

Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу провела комплексную дезинфекцию вокзала в Великих Луках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», общая площадь обработанных поверхностей составила порядка двух тысяч квадратных метров.

Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

«Обработка проведена во всех помещениях вокзала с использованием высокоэффективных дезинфицирующих средств, безопасных для людей и животных. Особое внимание было уделено дезинфекции поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры: двери, поручни, турникетные линейки, стойки кассовых окон, камеры хранения», – отметили в службе.

На вокзалах Октябрьской железной дороги реализованы противовирусные мероприятия, которые включают в себя усиленную уборку с применением дезинфицирующих средств, нанесение специальной разметки и навигации для соблюдения социальной дистанции, а также обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Железнодорожники призывают пассажиров внимательно относиться к ношению средств индивидуальной защиты при нахождении на вокзалах и при проезде в поездах.

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