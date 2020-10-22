64 килограмма хлеба и кондитерских изделий сняли с реализации в Псковской области

19:38, 22 октября 2020, ПАИ

С января по сентябрь 2020 года в Псковской области специалисты регионального управления Роспотребнадзора сняли с реализации 32 партии хлебобулочной и кондитерской продукции общим весом 64 килограмма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты исследовали 1 175 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий, из них 293 – по физико-химическим показателям (6,3 % проб не соответствуют требованиям), а также 826 проб – по микробиологическим показателям (2,5 % проб не соответствуют норме).

Наличие ГМО, радиоактивных веществ, солей тяжелых металлов, микотоксинов в пробах мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделий не обнаружено.