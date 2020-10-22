0
20:18
Xiaomi создала умный корректор осанки
18:14
Более 31 млн человек в мире вылечились от коронавируса
17:36
Открытие студенческого МФЦ в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:33
«Экопром» участвует в международном форуме «Экология» в Петербурге
17:32
Ремонт фасада ПсковГУ закончится к новому году
17:26
Вакцинация от коронавируса в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:22
Студенческий МФЦ открылся в ПсковГУ
Еще новости
Общество

64 килограмма хлеба и кондитерских изделий сняли с реализации в Псковской области

С января по сентябрь 2020 года в Псковской области специалисты регионального управления Роспотребнадзора сняли с реализации 32 партии хлебобулочной и кондитерской продукции общим весом 64 килограмма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты исследовали 1 175 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий, из них 293 – по физико-химическим показателям (6,3 % проб не соответствуют требованиям), а также 826 проб – по микробиологическим показателям (2,5 % проб не соответствуют норме).

Наличие ГМО, радиоактивных веществ, солей тяжелых металлов, микотоксинов в пробах мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделий не обнаружено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Xiaomi создала умный корректор осанки
22 октября 2020
Xiaomi создала умный корректор осанки
Более 31 млн человек в мире вылечились от коронавируса
22 октября 2020
Более 31 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Открытие студенческого МФЦ в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 октября 2020
Открытие студенческого МФЦ в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Экопром» участвует в международном форуме «Экология» в Петербурге
22 октября 2020
«Экопром» участвует в международном форуме «Экология» в Петербурге
Ремонт фасада ПсковГУ закончится к новому году
22 октября 2020
Ремонт фасада ПсковГУ закончится к новому году
Вакцинация от коронавируса в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 октября 2020
Вакцинация от коронавируса в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Студенческий МФЦ открылся в ПсковГУ
22 октября 2020
Студенческий МФЦ открылся в ПсковГУ
Псковичка поделилась ощущениями после прививки от коронавируса
22 октября 2020
Псковичка поделилась ощущениями после прививки от коронавируса 2

Идет загрузка...