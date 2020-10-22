Госдума одобрила продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года

23:39, 22 октября 2020, ПАИ

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на пять лет – до 1 марта 2026 года. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторами документа являются глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, среди которых первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Действие упрощенного порядка оформления прав на индивидуальные жилые и садовые дома должно закончиться 1 марта 2021 года. Согласно одобренному документу, действие этого порядка продляется на пять лет, до 1 марта 2026 года.

Дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года. За 14 лет действия закона о дачной амнистии россияне смогли в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.