Директор туркомпании Ольга Федосова отметила красоту природных объектов Псковской области

15:51, 30 декабря 2020, ПАИ

Красоту природных объектов Псковской области отметила директор туркомпании «Ярослав Мудрый» города Ярославля Ольга Федосова при посещении региона.

«Я впервые на Псковской земле. Приехала, чтобы понять, стоит ли сюда возить наших туристов. В первый день мои впечатления немного сбивались, а во второй день картинка начала проясняться», - отметила Ольга Федосова, добавив, что удалось познакомиться с современными туристическими комплексами «Раздолье» и «Простория».

Спикер отметила красоту природных объектов региона.

«Столько всего в одном месте сконцентрировано, - подчеркнула Ольга Федосова. – Сюда однозначно стоит приезжать и привозить группы. По крайней мере, я обязательно привезу и обязательно - с местными экскурсоводами».

Директор турфирмы подчеркнула, что со временем стоит подумать о разработке нового маршрута, который включал бы в себя посещение Псковской области и ближнего зарубежья – стран Балтии.