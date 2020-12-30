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Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника

Губернатор вручил тренеру Александру Филиппову ключи от автомобиля. Фото администрации Псковской области

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 30 декабря, встретился с тренером регионального Центра спортивной подготовки по велоспорту Александром Филипповым. Об этом ПАИ сообщили в областной администрации. За высокие достижения в подготовке молодых спортсменов глава региона передал ему ключи от нового внедорожника, который был приобретён за счёт областного бюджета.

«Уверен, что новый автомобиль будет помогать в тренировочном процессе, будет возможность применять его на занятиях, а также на соревнованиях», — заметил глава региона.

В свою очередь Александр Филиппов, который удостоен почётного звания «Заслуженный тренер России», поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанную поддержку и рассказал, что без автомобиля полноценно организовать тренировочный процесс было очень сложно. «Мой воспитанник Иван Макаров около 30 тыс. километров проезжает на велосипеде ежегодно. Во время тренировок и для выезда на соревнования мне тоже приходится проезжать около 60 тыс. километров. Автомобиль был очень нужен, без него было тяжело», — отметил специалист.

Михаил Ведерников заверил Александра Филиппова, что администрация региона постепенно будет выполнять взятые на себя обязательства перед спортсменами, к решению актуальных вопросов также будут привлекаться спонсоры.

Вместе с заслуженным тренером России губернатор обсудил работу велоцентра в Великих Луках. По словам Александра Филиппова, там активно проводятся занятия, но существуют сложности с тем, чтобы добраться до учреждения, так как общественный транспорт до него не ходит. Михаил Ведерников отметил, что этот вопрос будет проработан, рейсы транспорта планируется подстроить под тренировочный процесс.

В завершение встречи глава Псковской области поздравил тренера с наступающими праздниками и пожелал крепкого здоровья и достижения новых высот в подготовке спортсменов.

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