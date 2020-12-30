Псковская область выполнила полностью годовой объём жилищного строительства

20:35, 30 декабря 2020, ПАИ

На последнем в уходящем году совещании губернатора Псковской области с главами муниципальных районов особое внимание было уделено перспективам развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщила областная аминистрация.

В этом году в рамках федерального проекта «Жильё» для региона был установлен показатель объёма жилищного строительства в размере 250 тыс. кв. метров. Псковская область его выполнила. На следующий год этот показатель составляет уже 302 тыс. кв. метров, включая многоквартирные дома и ИЖС. В связи с этим главам поручено лично подключиться к работе по развитию индивидуального жилищного строительства на местах, в первую очередь по снятию бюрократических вопросов в части оформления документации. Кроме того, принято решение, что показатель ввода индивидуальных жилых домов будет включён в оценку эффективности глав муниципалитетов, аналогично тому, как показатель ввода жилья включён в показатели оценки губернаторов.

По поручению Михаила Ведерникова в январе состоится совещание, посвящённое развитию индивидуального жилищного строительства. «Вопрос крайне важный, но многогранный. Нужно разработать типовой документ, где будут прописаны предельно допустимые сроки, в которые должны укладываться все согласования. Чтобы люди понимали, куда им нужно идти, в течение какого времени эти документы можно оформить», — заметил глава региона и напомнил, что ещё одним важным направлением работы должна стать регистрация неучтённого жилья. Зачастую граждане проживают в домах, которые не оформлены должным образом.