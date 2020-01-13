Псковская область перевыполнила план по строительству жилья

19:30, 13 января 2020, ПАИ

Более 253 тысяч квадратных метров жилья возведено в Псковской области за прошлый год. Это на 28 тысяч квадратных метров больше планового показателя, который установило министерство строительства и ЖКХ РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональный комитет по строительству и ЖКХ.

Из всего объёма, построенного в Псковской области жилья, около 150 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальные жилые дома, возведенные населением.

На текущий год Минстрой РФ установил для Псковской области показатель в размере 250 тысяч квадратных метров.

Рост жилищного строительства наблюдается в Псковской области на протяжении ряда лет. В 2017 году было построено более 200 тысяч квадратных метров жилья, в 2018 году – 233 тысячи квадратных метров.