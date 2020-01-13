0
20:54
«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
19:30
Псковская область перевыполнила план по строительству жилья
17:50
Новости архитектурной среды: Ближнее Запсковье
15:30
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
14:33
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
14:11
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Еще новости
Общество

Псковская область перевыполнила план по строительству жилья

Фото: Александр Сидоренко.

Более 253 тысяч квадратных метров жилья возведено в Псковской области за прошлый год. Это на 28 тысяч квадратных метров больше планового показателя, который установило министерство строительства и ЖКХ РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональный комитет по строительству и ЖКХ.

Из всего объёма, построенного в Псковской области жилья, около 150 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальные жилые дома, возведенные населением.

На текущий год Минстрой РФ установил для Псковской области показатель в размере 250 тысяч квадратных метров.

Рост жилищного строительства наблюдается в Псковской области на протяжении ряда лет. В 2017 году было построено более 200 тысяч квадратных метров жилья, в 2018 году – 233 тысячи квадратных метров.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
13 января 2020
«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
Псковская область перевыполнила план по строительству жилья
13 января 2020
Псковская область перевыполнила план по строительству жилья
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
13 января 2020
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
13 января 2020
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
13 января 2020
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
13 января 2020
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты

Идет загрузка...