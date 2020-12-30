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Политика

Владимир Путин рекомендовал Правительству РФ упростить онлайн-продажи лекарств

Кабмин должен упростить требования к онлайн-продажникам лекарств. Фото meridiant.ru

 

Президент дал поручения правительству в части субсидий на жильё, страховых выплат в связи с коронавирусом и онлайн-продаж лекарств, пишет «Российская газета».

Выполнить эти поручения кабмин должен во взаимодействии с генсоветом «Единой России». Документ опубликован на сайте Кремля.

Первое – продлить беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Второе – представить предложения по распространению единовременной страховой выплаты на немедицинских работников медицинских организаций, в которых находятся пациенты с коронавирусом, а также на сотрудников школ в условиях пандемии.

Третье – подготовить предложения по упрощению требований к организациям, которые вправе дистанционным способом продавать лекарства без рецептов.

Срок исполнения всех трёх поручений – 1 февраля.

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