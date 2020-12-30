Владимир Путин рекомендовал Правительству РФ упростить онлайн-продажи лекарств
Президент дал поручения правительству в части субсидий на жильё, страховых выплат в связи с коронавирусом и онлайн-продаж лекарств, пишет «Российская газета».
Выполнить эти поручения кабмин должен во взаимодействии с генсоветом «Единой России». Документ опубликован на сайте Кремля.
Первое – продлить беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Второе – представить предложения по распространению единовременной страховой выплаты на немедицинских работников медицинских организаций, в которых находятся пациенты с коронавирусом, а также на сотрудников школ в условиях пандемии.
Третье – подготовить предложения по упрощению требований к организациям, которые вправе дистанционным способом продавать лекарства без рецептов.
Срок исполнения всех трёх поручений – 1 февраля.