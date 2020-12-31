Где можно и нельзя запускать новогодние фейерверки?

22:44, 30 декабря 2020, ПАИ

Одно из важнейших условий безопасного использования пиротехнических изделий – правильно выбранное место, сообщает МЧС Псковской области.

Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград.

Ракеты и летающие фейерверки следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Фейерверки следует устанавливать на твёрдую ровную поверхность. Это может быть лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

Следует определить место расположения зрителей. Они должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы присутствующие наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов.

Устроитель фейерверка должен после запуска изделий немедленно удалиться из опасной зоны. Лицо, использовавшее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:

– в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения (исключение – бенгальские огни, свечи, хлопушки);

– вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередачи;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов;

– на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

– на территориях, ограниченных в соответствии с решениями органов исполнительной власти;

– на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

– на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта;

– на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.