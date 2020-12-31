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Общество

Частная фирма Санкт-Петербурга по заказу инсценировала захват людей

В Питере настоящие росгвардейцы ловили фальшивых. Фото Instagram

 

Ранее в полицию обратились из регионального управления Росгвардии в связи с тем, что частная фирма организует шоу с захватом людей.

Сотрудники полиции раскрыли в Санкт-Петербурге группу граждан, которые в форме сотрудников силовых структур устраивали розыгрыши с инсценировкой задержания людей и записывали это на видео, задержаны двое её участников. Об этом сообщили ТАСС в среду в главке МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, операция по задержанию прошла после того, как в полицию обратились из регионального управления Росгвардии в связи с тем, что в городе частная фирма организовывала развлекательные шоу с захватом людей «сотрудниками» силовых ведомств.

«Полицейские провели реальную операцию захвата ряженых спецназовцев. На территории автозаправочной станции на проспекте Шаумяна микроавтобус якобы спецназа был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии. <...> Сейчас обоих «спецназовцев», наряженных в форму спецподразделения, везут в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов», – сказал представитель ведомства.

По данным ведомства, фирма организовывала «захват» граждан с участием якобы сотрудников правоохранительных органов, которые были одеты в бронежилеты и скрывающие лица маски, а также в форму с шевронами силовых структур. Также лжесиловики были вооружены охолощёнными пистолетами Стечкина.

В момент задержания псевдосотрудников спецназа рядом также выявили двух их коллег – водителя микроавтобуса и женщину, которая как видеооператор снимала происходящее на камеру. В настоящее время по данному инциденту проводится разбирательство.

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