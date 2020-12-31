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Общество

Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года

Восток - дело тонокое. Фото Яндекс Дзен

 

Если верить китайским мудрецам. Иначе можете спугнуть удачу!

На самом деле список этих табу соблюдается в первый день китайского, а не западного нового года. Но так как по российской традиции встречать восточный талисман принято 1 января, то и рассказать об этих «запретных» правилах Elle показалось вполне уместно именно сейчас.  

 

Не подметайте и не выносите мусор

Приятно считать, что с каждым взмахом швабры, усердиями пылесоса или безобидным пакетом с отходами «из избы» вы можете ненароком вынести и удачу.

Не ешьте на завтрак кашу и мясо

С древних времен в восточной культуре принято считать, что кашу на завтрак едят только бедняки, а люди не хотят начинать год «нищими» —  это плохая примета. А вот мясо не следует есть в первый день нового года из уважения к (буддийским) богам, которые, как известно, выступают против убийства животных.

Не стирайте одежду и не мойте голову

В Китае не стирают одежду в первый и второй день нового года, потому что эти два дня празднуются как день рождения Шуйшэня (бога воды). Волосы нельзя мыть в первый день по иной причине. В китайском языке слово «волосы» пишется и произносится так же, как и выражение «стать богатым». Поэтому считается не очень хорошим делом «смывать удачу» в начале года.

Не занимайтесь рукоделием

Следует избегать иголки и ножниц, поскольку любая маленькая ранка может привести к неблагоприятным последствиям и истощению богатства.

Не следует давать деньги в долг и занимать их

Деньги не следует давать в долг на Новый год, а все долги должны быть оплачены к этой дате. Если же кто-то должен вам денежные средства — не ходите к нему домой, чтобы потребовать их. Говорят, что тому, кто так поступит, не повезет весь год.

Банка с рисом не должна быть пустой 

Нельзя допустить, чтобы банка с рисом опустела. Это вызывает у китайцев серьезную тревогу, так как может ограничить приготовление пищи в новогодний период — а это дурное предзнаменование.

Не носите белое или чёрное

Не носите белую или черную одежду, так как эти два цвета традиционно ассоциируются в восточной культуре с трауром.

Не дарите определённые подарки

По китайским обычаям нельзя дарить близким часы, ножницы и груши, поскольку они имеют плохое значение в восточной культуре.

Ранее ПАИ проводило опрос, в котором псковичи рассказали о своих традициях на Новый год

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