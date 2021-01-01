В Пскове и области количество больных коронавирусом увеличилось на 270 человек
В первый день нового года больных коронавирусом стало на 270 человек больше, сообщил в своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников. Официально подтверждённых случаев инфицирования – 23 868, выздоровело 12 060 человек, умерло – 100.
«Запланированное снижение достигнуто благодаря принятым заранее мерам и ограничениям. Впереди длинные новогодние праздники. Берегите себя, будьте благоразумны, и Новый год точно будет лучше предыдущего», – написал губернатор.
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