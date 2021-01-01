В Пскове и области количество больных коронавирусом увеличилось на 270 человек

12:46, 01 января 2021, ПАИ

В первый день нового года больных коронавирусом стало на 270 человек больше, сообщил в своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников. Официально подтверждённых случаев инфицирования – 23 868, выздоровело 12 060 человек, умерло – 100.

«Запланированное снижение достигнуто благодаря принятым заранее мерам и ограничениям. Впереди длинные новогодние праздники. Берегите себя, будьте благоразумны, и Новый год точно будет лучше предыдущего», – написал губернатор.

Псков – 89 098 (+120)

Великие Луки – 4 602 (+18)

Псковский – 2 024 (+24)

Островский – 1 124 (+2)

Невельский – 945 (+3)

Порховский – 738 (+22)

Великолукский – 625 (+2)

Опочецкий – 606 (+10)

Печорский – 481(+4)

Новосокольнический – 446 (+2)

Плюсский – 339 (+4)

Палкинский – 238 (+2)

Дедовичский – 280 (+12)

Себежский – 266 (+6)

Гдовский – 250 (+4)

Новоржевский – 248 (+2)

Дновский – 248 (+11)

Стругокрасненский – 234 (+4)

Бежаницкий – 195 (+6)

Куньинский – 183 (+3)

Пушкиногорский – 161

Пыталовский – 156 (+2)

Локнянский – 154 (+2)

Пустошкинский – 142 (+1)

Красногородский – 128 (+2)

Усвятский – 99

Иногородние – 3 (+1)