В России запретили размещение детских кружков в подвалах
В России с 1 января ужесточили правила размещения объектов детского досуга, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Со ссылкой на него об этом пишет «КП-Псков».
«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и празднеств, спортивных мероприятий)», – значится в документе.Это объясняется пожарной безопасностью.
За исключением случаев, если данная деятельность предусмотрена проектной документацией. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.