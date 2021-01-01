В России запретили размещение детских кружков в подвалах

18:03, 01 января 2021, ПАИ

В России с 1 января ужесточили правила размещения объектов детского досуга, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Со ссылкой на него об этом пишет «КП-Псков».

«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и празднеств, спортивных мероприятий)», – значится в документе.Это объясняется пожарной безопасностью.

За исключением случаев, если данная деятельность предусмотрена проектной документацией. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.