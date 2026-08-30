Порядка 20 населённых пунктов в Пыталовском округе остаётся без электроснабжения

13:42, 30 августа 2026, ПАИ

23 населённых пункта в Пыталовском округе, в которых проживает 265 человек, остаётся без электроснабжения на утро воскресного дня. Установлено два генератора, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём канале в мессенджере МАХ.

«Со вчерашнего дня начались повторные отключения по причине падения деревьев (видимо, надломленных неделю назад). Все заявки принимаются и отрабатываются. Сегодня работает пять бригад, в том числе две из Вологды, 20 человек, пять единиц техники. Продолжается установка опор», – говорится в сообщении.

Глава округа поблагодарила тех, у кого ещё нет света, за понимание и огромное терпение и напомнила: «Я на связи с вами, руководством филиала «Россетей» и нашим участком, контролирую ситуацию, отвечаю на обращения и звонки».

Ранее сообщалось, в Палкинском районе 20 населённых пунктов остаются без света.

Напомним, 21 августа псковичам сообщили, что в регионе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Согласно прогнозам, ожидались порывы ветра со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно штормовому ветру. Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. Компания «Россети Северо-Запад» восстановила электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).