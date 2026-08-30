Пушкиногорский округ открыл финальный день выставки «Россия начинается здесь»

13:59, 30 августа 2026, ПАИ

Пушкиногорский муниципальный округ открыл финальный день выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке в Пскове. Этот край называют псковским чудом, отметили в канале Театрально-концертной дирекции региона в мессенджере МАХ.



Фото: из канала Театрально-концертной дирекции региона в мессенджере МАХ



Фото: из канала Театрально-концертной дирекции региона в мессенджере МАХ



Фото: из канала Театрально-концертной дирекции региона в мессенджере МАХ



Фото: из канала Театрально-концертной дирекции региона в мессенджере МАХ



Фото: из канала Театрально-концертной дирекции региона в мессенджере МАХ









Творческие коллективы Пушкиногорской земли уже выступают на главной сцене в Финском парке. История этих мест неразрывно связана со Святогорским монастырём, основанным в 1569 году по приказу Ивана Грозного, и с именем великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В кубе № 21 детская арт-медиастудия «Золотая рыбка» проводит мастер-класс по мульттворчеству: каждый желающий может создать свой мультфильм. Здесь же представлены работы местных мастеров.

«Приходите в куб № 21 и на главную сцену – Пушкиногорье ждёт вас!» – призвали организаторы.

Напомним, что пять муниципалитетов Псковской области представляют свою историю в финальный день выставки «Россия начинается здесь».

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.