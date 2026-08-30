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Общество

Сап-фестиваль на городском пляже в Великих Луках готов принимать участников

Сап-фестиваль проходит на городском пляже в Великих Луках сегодня, 30 августа. Об этом сообщается в канале «Молодёжь Псковской области» в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее из канала «Молодёжь Псковской области» в мессенджере МАХ

«Волейбольная сетка натянута, сапы надуты, флажки развешены, фотозона оформлена – это значит, что сап-фестиваль уже готов принимать участников. В программе пляжные игры, фиджитал, мастер-классы, интерактивные зоны, концертная программа и, конечно же, костюмированное шоу на воде», – отметили в сообществе.

Жителей и гостей города ждут на пляже в Великих Луках, чтобы как следует проводить лето. Мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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