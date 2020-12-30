0
20:21
Михаил Ведерников обсудил с главами районов основные рабочие направления в 2021 году
18:18
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
00:06
Охотничье оружие разрешили пристреливать в угодьях
19:12
Губернатор отметил наградами лучших медиков Псковской области
23:58
Советник псковского губернатора Антон Сергеев – о региональной информационной повестке: Мы ничего не скрываем
22:08
Собрала миллионы рублей семьям погибших от коронавируса медиков и написала книгу
13:56
Елена Полонская: В бюджете Пскова на 2021 год учтены пожелания горожан
Еще новости
Политика

В новогоднем обращении президент Украины попросил Крым вернуться

Зеленский попросил крымчан перевести часы и быть с Украиной. Фото офис президента Украины

 

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Крым вернуться в состав Украины, сообщает NewsMail. Об этом он заявил в новогоднем поздравлении, опубликованном пресс-службой офиса главы государства. Он перешёл на русский язык и отметил, что полуостров вместе с Донецком и Луганском живёт по московскому времени и Новый год там наступил на час раньше.

«Но я знаю, что уже почти час как вы ждёте нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» – сказал Зеленский.

В своём поздравлении президент сказал, что не хочет, находясь на улице Банковой в Киеве (там находится резиденция главы государства), говорить, что на Украине наступит мир.

«А хочу сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине настал. И написать «Крым – это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты».

Киев придерживается официальной позиции, что Крым и непризнанные республики Донбасса являются временно оккупированными Россией территориями. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт, что доказывается итогами референдума, проведённого в марте 2014-го, когда жители полуострова проголосовали за присоединение к России.

30 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пообещал сделать тему полуострова «адской» для России. По его словам, создана новая переговорная платформа, целью которой является усиление давления на Москву для последующего возвращения Крыма.

В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в Facebook: «СМИ: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма «адской, а не священной» для России». Заявление из преисподней».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников обсудил с главами районов основные рабочие направления в 2021 году
30 декабря 2020
Михаил Ведерников обсудил с главами районов основные рабочие направления в 2021 году
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
30 декабря 2020
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
Охотничье оружие разрешили пристреливать в угодьях
29 декабря 2020
Охотничье оружие разрешили пристреливать в угодьях
Губернатор отметил наградами лучших медиков Псковской области
28 декабря 2020
Губернатор отметил наградами лучших медиков Псковской области
Собрала миллионы рублей семьям погибших от коронавируса медиков и написала книгу
25 декабря 2020
Собрала миллионы рублей семьям погибших от коронавируса медиков и написала книгу
Елена Полонская: В бюджете Пскова на 2021 год учтены пожелания горожан
25 декабря 2020
Елена Полонская: В бюджете Пскова на 2021 год учтены пожелания горожан 1
Началась сессия Псковской гордумы (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
25 декабря 2020
Началась сессия Псковской гордумы (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Соцвыплаты в Псковской области увеличат на 3,7% в 2021 году
24 декабря 2020
Соцвыплаты в Псковской области увеличат на 3,7% в 2021 году

Идет загрузка...