Псковичей старше 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии

09:59, 02 января 2021, ПАИ

Пенсионный фонд России с этого года будет рассылать всем россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов. Эти уведомления помогут людям понять свои перспективы», – отметил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года. В этом документе можно будет посмотреть размер отчислений и примерный размер пенсии по старости, сроки и условия начала получения денег, параметры расчёта выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.