0
12:51
Себежан просят помочь с уборкой упавших деревьев
11:09
Из-за ледяного дождя в Псковской области введён особый режим работы
11:00
Умер основатель Псковского политехнического института Николай Солнышкин
10:28
2 января великолукский музыкант Альбинас Циплияускас отмечает свой 65-летний юбилей
09:36
Автобус «Неоплан» на маршруте СПб – Бежаницы съехал в кювет
23:23
Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию после смертельного ДТП
23:14
Секреты успешности и обучения будущего в «Кванториуме» – в интервью с Вячеславом Гординым
Еще новости
Общество

Псковичей старше 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии

Пенсионный фонд России с этого года будет рассылать всем россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов. Эти уведомления помогут людям понять свои перспективы», – отметил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года. В этом документе можно будет посмотреть размер отчислений и примерный размер пенсии по старости, сроки и условия начала получения денег, параметры расчёта выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Себежан просят помочь с уборкой упавших деревьев
02 января 2021
Себежан просят помочь с уборкой упавших деревьев
Из-за ледяного дождя в Псковской области введён особый режим работы
02 января 2021
Из-за ледяного дождя в Псковской области введён особый режим работы
Умер основатель Псковского политехнического института Николай Солнышкин
02 января 2021
Умер основатель Псковского политехнического института Николай Солнышкин
2 января великолукский музыкант Альбинас Циплияускас отмечает свой 65-летний юбилей
02 января 2021
2 января великолукский музыкант Альбинас Циплияускас отмечает свой 65-летний юбилей
Автобус «Неоплан» на маршруте СПб – Бежаницы съехал в кювет
02 января 2021
Автобус «Неоплан» на маршруте СПб – Бежаницы съехал в кювет
Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию после смертельного ДТП
01 января 2021
Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию после смертельного ДТП
Способ восстановиться после новогоднего застолья от диетолога
01 января 2021
Способ восстановиться после новогоднего застолья от диетолога
Калининградский телеканал показал «обрезанного Путина»
01 января 2021
Калининградский телеканал показал «обрезанного Путина»

Идет загрузка...